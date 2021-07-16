РИАМО - 16 июл. Правоохранители задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя Орехово-Зуевского городского округа, подозреваемого в совершении серии краж велосипедов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По имеющейся информации, злоумышленник заходил в подъезды многоквартирных домов, расположенных в Орехово-Зуевском городском округе, и присматривал велосипеды, оставленные на лестничной площадке. Затем с помощью кусачек и отвертки снимал противоугонные устройства и похищал их», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, подозреваемого задержали в его доме. Мужчина пояснил, что похищенное продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Установлена причастность правонарушителя к совершению 3 краж на территории округа.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).