РИАМО - 16 июл. На территории АО «Объединенная энергетическая компания» проходят испытания разработки, которые помогут предотвратить сбои и перегрев оборудования на электроподстанциях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инновационная продукция столичного предприятия, которое выпускает светодиодные светильники, проходит испытания по программе пилотного тестирования инновационных решений.

«С 2019 года в Москве уже испытали более 80 инноваций, 30 тестирований проводится в настоящее время», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Разработанные на городском предприятии термоиндикаторные наклейки меняют белый цвет на черный при повышении температуры электрооборудования. Кроме того, их оттенок расскажет о степени перегрева техники. Пластинки также остаются окрашенными в темный цвет даже после остывания оборудования, сигнализируя о случившемся перегреве.

Испытание наклеек продлится до конца сентября. При успешном прохождении их возьмут на постоянное использование в АО «Объединенная энергетическая компания»

Информация о том, как стать участником программы пилотного тестирования, доступна на сайте Московского инновационного кластера.​