РИАМО - 16 июл. В Москве свыше 67 тыс. выпускников сдали Единый госэкзамен, две выпускницы получили на ЕГЭ максимальные 400 баллов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Екатерина Гришина из школы №1514 и Ирина Бродская из школы №1553 имени В. И. Вернадского набрали 400 баллов по итогам сдачи четырех предметов.

«Я много готовилась, поэтому надеялась на такой результат, хоть он и бывает редко. Целый год учила теорию и решала задачи с педагогами. В основном это самостоятельная работа, мне так комфортнее. А занималась я каждый день. Для высоких результатов нужны регулярные занятия», - рассказала Бродская.

Гришина отметила, что по любому предмету нужно иметь хорошую теоретическую базу и регулярно решать пробные задачи. По словам выпускницы, сконцентрироваться во время подготовки к ЕГЭ помогают перерывы, также стоит прислушиваться к мнению педагогов.

Высокие результаты экзаменов дают возможность выпускникам поступить в любое учебное заведение страны.

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