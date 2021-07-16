РИАМО - 16 июл. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за аномально жаркой погоды до ночи 17 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать в столице с 16 часов пятницы до 01:00 17 июля.

Ранее синоптик спрогнозировал похолодание в Московском регионе, которое начнется с 18 июля. По его словам, вторая половина июля будет холоднее первой.

Долгожданная прохлада: когда спадет жара в Московском регионе>>