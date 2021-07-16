РИАМО - 16 июл. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что вторая половина июля в Москве будет на 10 градусов холоднее первой, сообщает ТАСС.

«Она не то, что будет прохладнее, она сразу на 10 градусов будет холоднее, чем сейчас. Будет до 25-30 градусов понижение, дальше еще похолодание до 20-25 градусов», - подчеркнул Тишковец.

По его словам, похолодание придет в столицу уже 18 июля. Зной закончится, температура будет соответствовать климатической норме.

В жаркую погоду необходимо избегать перегрева на улице. Для этого нужно носить одежду светлых тонов и головной убор.

Пережить жару в помещении помогут вентилятор и увлажнитель воздуха. Специалисты рекомендуют пить много воды, а также теплый зеленый чай с добавлением мяты, ромашки или шалфея.

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