РИАМО - 16 июл. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что вторая половина июля в Москве будет на 10 градусов холоднее первой, сообщает ТАСС.
По его словам, похолодание придет в столицу уже 18 июля. Зной закончится, температура будет соответствовать климатической норме.
В жаркую погоду необходимо избегать перегрева на улице. Для этого нужно носить одежду светлых тонов и головной убор.
Пережить жару в помещении помогут вентилятор и увлажнитель воздуха. Специалисты рекомендуют пить много воды, а также теплый зеленый чай с добавлением мяты, ромашки или шалфея.
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