РИАМО - 16 июл. Большинство участников голосования на портале «Активный гражданин» высоко оценило расширение списка тем, по которым можно получить видеоконсультацию со специалистами центров госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Почти 80% пользователей поставили городской новинке максимальный балл. Средняя оценка составила 4,6 балла по пятибалльной шкале.

В настоящее время горожанам доступны онлайн-консультации по 200 услугам, которые предоставляют в офисах «Мои документы». Записаться можно на портале mos.ru в разделе «Услуги», где надо выбрать пункт под названием «Запись на прием в центры госуслуг и ведомства» и услугу «Видеоконсультация в центрах госуслуг».

Видеоконсультация длится до 20 минут. Их проводят с 9:00 до 20:00. Сейчас часть госуслуг доступна без предварительной записи.