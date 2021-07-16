РИАМО - 16 июл. Утром в пятницу в аэропортах Московского региона отменили и задержали 33 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове три рейса задержано, четыре отменено. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов. В аэропорту Домодедово задержано 14 рейсов, три отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержан один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.