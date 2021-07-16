РИАМО - 16 июл. За шесть месяцев текущего года жители столицы выкупили у города 481 машино-место, это на 11% больше, чем за весь прошлый год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За шесть месяцев этого года уже заключен 481 договор купли-продажи объектов площадью 8,8 тыс. кв. м общей стоимостью 222,1 млн рублей», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в прошлом году жители столицы выкупили у города 436 машино-мест. 80% объектов, приобретенных в 2021 году, расположены в отдельных гаражах, а остальные находятся в подземных паркингах жилых домов. При этом 462 выкупленных машино-места являются одиночными и 19 - семейные.

В 2021 году большинство мест для машин приобрели в юго-западной части города. Там заключили 369 договоров, а общий объем средств превысил 136 млн рублей.

Продажа машино-мест в столице проводится в электронном виде с 2020 года. Подробная информация доступна на инвестиционном портале Москвы.​

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