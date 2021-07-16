РИАМО - 16 июл. Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла из 10 возможных, вечером плотность движения может достигнуть 7 баллов, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В настоящий момент пробки образовались на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с движением на Кутузовском, Ленинском проспектах и Звенигородском шоссе.

Пробки могут возникать из-за проведения дорожных работ, которые сейчас проходят на 82 км МКАД (внутренняя сторона), Волоколамском шоссе, Большом Каменном мосту и в других местах.