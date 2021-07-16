РИАМО - 16 июл. Бананы пользуются у россиян таким же спросом, как и картошка, стоимость этих плодов в рознице за последние месяцы обновила свой пятилетний максимум, сообщает РБК.

Эксперты считают, что такое подорожание произошло из-за падения курса рубля, проблем с логистикой, а также из-за наценок посредников.

Сейчас цены на бананы можно сравнить со стоимостью этих плодов в 2016 году. Цены начали расти еще в феврале. Тогда подорожание составило 9% по сравнению с январем, до 86,7 рубля за кг.

Пика цены достигли в апреле — 89,3 рубля за кг, в июне они снизились до 84,1 рубля. Однако традиционно летом цены на бананы снижаются. Но тем не менее это самое высокое значение как минимум с 2013 года.

Россия завозит бананы из стран Южной Америки. Подавляющее большинство импорта - 96% - приходится на Эквадор. Также плоды завозят из Коста-Рики, Колумбии и Гватемалы.

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