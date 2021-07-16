РИАМО - 16 июл. У крыланов и летучих мышей, обитающих в Московском зоопарке, появились на свет шесть детенышей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, двумя детенышами обзавелись нильские крыланы, еще четверо малышей родились у летучих мышей: трое — у двухцветных кожанов, один — у рыжих вечерниц.

После проведенного зоологами осмотра одного двухцветного кожана выпустили на волю. Остальные детеныши находятся возле своих мам. Они только учатся летать.

Сегодня в Московском зоопарке живут более 20 нильских крыланов, которых называют летучими собаками. Обычно они обитают в Турции, Пакистане, на Кипре и в других странах.

Кроме того, на территории столицы проживают шесть видов летучих мышей. Все они занесены в Красную книгу Москвы.