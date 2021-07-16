РИАМО - 16 июл. В пятницу в Москве и Московской области температура воздуха составит 28-33 градуса тепла, возможны кратковременные дожди и грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами прольются кратковременные дожди, кое-где сопровождаемые грозами», - говорится в сообщении.

Максимальная температура в Москве составит плюс 31-33 градуса, в области - 28-33 градуса. Ветер западного, северо-западного направлений разовьет скорость 3-8 м/с, при грозе его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Атмосферное давление в рамках нормы - 745 мм рт. ст.

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