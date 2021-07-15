РИАМО - 15 июл. Систему дистанционного голосования в столице готовят к одновременному входу 4-5 млн избирателей, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Мы тестируемся сейчас на количество одномоментного входа где-то 4-5 миллионов. Это делается специально с запасом, но это то количество, на которое мы тестируемся», — сказал Костырко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, тесты являются синтетическими, для тестирования привлекается искусственный трафик.

Костырко также отметил, что вопрос устойчивости системы не в количестве людей, а в числе одномоментных транзакций.

Жители столицы смогут поучаствовать в тестировании системы электронного голосования 29 и 30 июля.

Ранее на портале mos.ru появился специальный раздел, посвященный электронному голосованию, которое пройдет в столице с 17 по 19 сентября 2021 года. В новом разделе есть вся необходимая информация о том, как стать электронным избирателем, за счет каких технологий обеспечивается безопасность голосования и, как гарантируется анонимность.