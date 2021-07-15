РИАМО - 15 июл. С начала года против клещевого вирусного энцефалита в Москве привито 35 774 человека, из них 14 297 детей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребназора.

Это более чем в 3 раза превышает число лиц, получивших прививки в 2020 году. Территория города не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи.

Для профилактики клещевого заболевания лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медорганизациях департамента здравоохранения города делают бесплатные профилактические прививки.

Большая часть обращений в медорганизации Москвы по поводу укусов клещей связаны с укусами, которые произошли на территории Московской, Тверской и Калужской областей.