РИАМО - 15 июл. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о новых мутациях коронавируса и назвал возможные сроки наступления четвертой волны — это может случиться в ноябре, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, всем вирусам свойственно мутировать, однако среди них также есть отбор. Он также подчеркнул, что следующие вирусы будут распространяться все обширнее, но они не будут такими «тяжелыми» в плане летальности.

«Вирусу невыгодно убивать своих хозяев. Они будут не более смертоносные, но более заразные с каждой волной приходить. И мы это видим по предыдущим волнам. Формула: три месяца волна — три месяца относительно спокойный период. Вот в августе волна исчезнет. В ноябре будет опять вместе с гриппом», — сказал Мясников.

За последние сутки после прохождения лечения от коронавируса в столице выздоровели 7 855 человек. Также в больницы отправлены 1 482 человека с диагностированным коронавирусом. На ИВЛ в больницах находится 609 человек.

Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильонах «Здоровая Москва» или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил сервис, в рамках которого работодатели смогут проверить корректность данных о вакцинированных сотрудниках.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве запустили сервис для проверки данных о привитых сотрудниках. До 15 июля первым компонентом должны быть вакцинированы 60% сотрудников предприятий сферы услуг.

- 1 876 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умер 21 человек.

- Большая часть депутатов Мосгордумы привилась от Covid‑19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса.

- 74% сотрудников транспорта Москвы сделали прививку от Covid‑19. Вакцинацию прошли сотрудники и руководители предприятий транспортного комплекса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — отметил Песков.

- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.

- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.

- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.

- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.

- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.