РИАМО - 16 июл. Движение в 4 районах Москвы ограничат с пятницы из‑за закрытия участка Сокольнической линии метро, который будет недоступен с 17 июля по 8 августа.

Речь идет о столичных районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино. На этом участке в пик в метро заходят 11 тыс. человек, общее же число пассажиров этого отрезка пути оценивается в 20 тыс. человек.

Для этих пассажирах будут курсировать компенсационные автобусы. Также им рекомендуют выбирать МЦК, Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии метро. Добраться до них можно будет на регулярных автобусных маршрутах.

Для автобусов создадут выделенные полосы. Они будут начинаться от съезда с моста Лужники до съезда на ул. Хамовнический Вал и на участке Теплостанского проезда, от ул. Академика Варги до Ленинского проспекта.

Ряд съездов с Лужнецкого моста, Ленинского и Комсомольского проспекта, а также выездов на проспект Вернадского и другие участки столичных дорог перекроют.

На проезде от проспекта Вернадского до улицы Семенова-Тян-Шанского и на участке Теплостанского проезда, от Ленинского проспекта до улицы Академика Варги, движение временно будет односторонним.

Информацию об ограничениях разместят на дорожных табло. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты, не мешать работе городского транспорта и по возможности не совершать поездок в зону перекрытий.​