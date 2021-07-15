РИАМО - 15 июл. Некоторые служащие Подмосковья не смогли представить сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов в рамках декларационной кампании. В этом случае важно знать, что делать в такой ситуации, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Такая ситуация может возникнуть, когда местонахождение кого-то из супругов неизвестно, либо человек отказывается представить эти сведения на почве личных неприязненных отношений, и принудить его к этому не представляется возможным.

В таких случаях нужно обратиться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов с заявлением о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах супруга или супруги.

К заявлению можно приложить выписку из домовой книги о факте раздельного проживания, документы, подтверждающие бракоразводный процесс, телеграммы и письма, в том числе переписку в мессенджере и СМС.То есть для обоснования объективности и уважительности обстоятельств непредставления сведений в отношении кого-то из супругов необходимо иметь документы, подтверждающие принятие исчерпывающих мер, направленных на их получение.

Нежелание супругов представлять сведения о своих доходах уважительной причиной не является и служащий обязан сообщить об этом письменно в подразделение кадровой службы, при этом он вправе выполнить действия, которые позволят работодателю понять, что все возможные меры для исполнения установленной обязанности приняты. Это могут быть заказные письма, обращения с заявлением по месту работы супруга (супруги) для представления сведений о доходах.

Комиссия оценит совокупность имеющихся доказательств, представленных служащим, после чего примет решение, является ли причина невозможности представления сведений уважительной или нет.