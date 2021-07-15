РИАМО - 15 июл. В Подмосковье сотрудники Росгвардии с начала года более 62 тыс. раз выезжали по сигналу «Тревога», в управлении вневедомственной охраны по региону подвели итоги служебно-боевой деятельности подразделений, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Начальник управления вневедомственной охраны по Московской области полковник полиции Андрей Грудсков отметил, что за отчетный период государственная защита имущества, находящаяся под охраной подразделений вневедомственной охраны, обеспечена в полном объеме.

Благодаря оперативным действиям росгвардейцев краж из охраняемых объектов и квартир не допущено.

Сотрудники участвовали в обеспечении правопорядка при проведении порядка 350 мероприятий на территории Подмосковья. Ежесуточно более 350 экипажей групп задержания вневедомственной охраны патрулируют улицы городов.

За полгода выявлено 20 преступлений, зафиксировано около 500 административных правонарушений, задержано 2 гражданина, находящихся в розыске, в отношении 18 граждан решается вопрос о возбуждении уголовного дела.