РИАМО - 15 июл. Сотрудники московской Госавтоинспекции на месте аварии с грузовиком обеспечивают проезд транспорта и регулируют движение, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Вечером в четверг на Сухаревской площади опрокинулся грузовик. Водитель не справился с управлением при повороте направо с проспекта Мира. В результате ДТП никто не пострадал.

В данный момент перекрыто движение в 3 полосах по направлению движения от Самотечной эстакады в сторону станции метро «Красные ворота». На месте работают оперативные службы города.

Ранее момент аварии был зафиксирован городскими камерами видеонаблюдения.

По данным СМИ, армейский грузовик КамАЗ перевозил сухпайки.