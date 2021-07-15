РИАМО - 15 июл. Более 14 млн рублей штрафов начислено правообладателям земель в Подмосковье за непроведение мер по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как отметила министр имущественных отношений Наталья Адигамова, за прошедшую неделю сумма начисленных штрафов увеличилась почти в 2 раза. Штрафы на данный момент получили правообладатели более 180 участков.

«Муниципальный земельный контроль продолжает работу по выявлению очагов борщевика Сосновского и побуждению правообладателей к борьбе с ним. После выявления очагов борщевика земельным контролем перед административными комиссиями округов Подмосковья стоит задача донести информацию о способах борьбы с сорняком до правообладателей проблемных участков и побудить их выполнять обязанности по содержанию земли, в том числе, путем начисления штрафов», — сказал заместитель председателя правительства области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Адигамова отметила, что наибольшие суммы штрафов за непроведение мер по борьбе с борщевиком получили правообладатели земель в Клину, где начислены штрафы на общую сумму 4,8 млн рублей, в Истре (3,2 млн рублей), в Талдоме и Солнечногорске (по 2 млн рублей в каждом округе).

А в Шатуре административная комиссия округа начислила штрафы на сумму свыше 1,1 млн рублей.