РИАМО - 15 июл. Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» опубликовал видеозапись с видеокамер наблюдения, на которых зафиксирован момент опрокидывания грузового автомобиля на Малой Сухаревской улице.

На кадрах видно, что при повороте водитель не справился с управлением, машину начало резко кидать из стороны в сторону. После этого транспорт перевернулся. По счастливой случайности, рядом не оказалось других машин.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Для движения транспорта сейчас перекрыты 4 полосы из 5. Движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено на 2 км, а по внешней стороне — на 1,5 км.

На место прибыли оперативные службы.