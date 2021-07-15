РИАМО - 15 июл. В центре Москвы на Малой Сухаревской улице перевернулся грузовой автомобиль, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Водитель машины не справился с управлением и опрокинулся. Предварительно, пострадавших в результате ДТП нет.

В настоящий момент для движения транспорта перекрыты 4 полосы из 5. Кроме того, движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено на 2 км, по внешней — 1,5 км.

Подробности аварии в настоящий момент выясняются.