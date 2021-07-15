РИАМО - 15 июл. В Москве по факту смерти 80-летнего российского ученого Ивана Пигарева организована доследственная проверка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По предварительным данным, 14 июля на тротуаре в районе Воробьевского шоссе электровелосипед под управлением Пигарева столкнулся с самокатом, на котором двигался мужчина 1983 года рождения. Оба участника инцидента были госпитализированы.

Несмотря на оказанную помощь, Пигарев скончался в больнице. Никулинским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки. Следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Пигарев был специалистом в области физиологии сна и главным научным сотрудником лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН.