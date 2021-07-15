РИАМО - 15 июл. Известный врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что неочевидными симптомами онкологического заболевания ЖКТ могут быть изжога и икота, передает Федеральное агентство новостей.

Одним из первых и нетипичных симптомов — изжога, причем касается это чаще всего мужчин. Симптомы у них могут быть менее выражены, зато чаще выявляется воспалительный процесс.

Другой нестандартный симптом — икота. Если она длится слишком долго, к примеру, до двух дней, то это явный повод срочно обратиться к врачу. Даже если икота прошла в течение 48 часов, но возникает часто и долго, это повод для беспокойства.

Еще один симптом рака ЖКТ на ранней стадии — жжение и дискомфорт при глотании. При таких симптомах рекомендуется обследоваться у специалиста.