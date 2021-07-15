РИАМО - 15 июл. В селе Горы городского округа Коломна продается здание площадью 224,6 кв. м с земельным участком 997 кв. м, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое здание представляет из себя 1-этажное кирпичное строение. Помимо вышеуказанного нежилого здания, на земельном участке отсутствуют здания, строения и сооружения. Договоры аренды и безвозмездного пользования с третьими лицами не заключены.

Начальная цена продажи составляет 2,331 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 сентября 2021 года на Электронной торговой площадке РТС-тендер. Номер процедуры 58226. Аукцион состоится 7 сентября 2021 года.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области.