РИАМО - 15 июл. В международном аэропорту Шереметьево отменили и задержали почти 40 рейсов вечером в четверг, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 20:52, в аэропорту задержано 37 рейсов, 2 рейса отменили.

Ранее днем на территории ВПП в Шереметьеве произошло подтопление из-за сильного ливня. Очевидцы выкладывали в соцсетях видео, на которых был зафиксирован высокий уровень воды на территории воздушной гавани.

Из-за этого ряд рейсов перенаправили в другие аэропорты.