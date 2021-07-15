РИАМО - 15 июл. В международном аэропорту Шереметьево отменили и задержали почти 40 рейсов вечером в четверг, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
По данным на 20:52, в аэропорту задержано 37 рейсов, 2 рейса отменили.
Ранее днем на территории ВПП в Шереметьеве произошло подтопление из-за сильного ливня. Очевидцы выкладывали в соцсетях видео, на которых был зафиксирован высокий уровень воды на территории воздушной гавани.
Из-за этого ряд рейсов перенаправили в другие аэропорты.
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