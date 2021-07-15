РИАМО - 15 июл. Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения общей площадью 123,5 кв. м, находящегося в собственности городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике.

Объект располагается по адресу: д. Балково, д. 74.

Там находятся помещение 1-этажа площадью 46,2 кв. м, помещение 2-го этажа площадью 77,3 кв. м. Начальная цена лота составляет 1,747 млн руб.

Подать заявку на участие в аукционе можно на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры на площадке 58771). Заявки принимаются до 23 августа, аукцион состоится 25 августа.

Ранее РИАМО сообщало, что с 5 по 9 июля комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок.