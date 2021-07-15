РИАМО - 15 июл. Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать проект «Мобильный избиратель» на выборах 17-19 сентября. В четверг прошло обучение избирательных комиссий региона по вопросам реализации проекта, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Для подачи заявления о голосовании по месту нахождения есть 4 варианта. Со 2 августа по 13 сентября это можно сделать через Единый портал госуслуг (ЕГПУ), в 347 многофункциональных центрах «Мои документы» (МФЦ), в 76 пунктах приема заявлений при территориальных избирательных комиссиях (ТИК), в 4026 участковых избирательных комиссиях (УИК) с 8 по 13 сентября.

Голосование без регистрации на территории РФ возможно только на выборах в Госдуму. При наличии временной регистрации по месту пребывания проголосовать можно и на выборах в Мособлдуму, но только при условии, что регистрация по месту жительства отсутствует, а временная оформлена не позднее 18 июня 2021 года.

Проверить факт подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и результатах его обработки можно на официальном сайте ЦИК России, указав серию и номер паспорта.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в России в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы в Мособлдуму.