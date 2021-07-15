РИАМО - 15 июл. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Коломна объявлен аукцион по продаже 1-этажного нежилого здания площадью 447,8 кв. м с земельным участком площадью 1 350 кв. м под склады, сообщает пресс-служба комитета.

Объект располагается по адресу: п. Сергиевский, ул. Ленина, д. 23.

Помимо вышеуказанного нежилого здания, на земельном участке отсутствуют здания, строения, сооружения. Договоры аренды и безвозмездного пользования с третьими лицами не заключены.

Начальная цена предмета аукциона: 1,306 млн руб.

Детально ознакомиться с информацией и подать заявку на участие в аукционе можно на электронной торговой площадке РТС-тендер. № процедуры на площадке 60485.

Заявки принимаются до 9 августа. Аукцион пройдет 11 августа.