РИАМО - 15 июл. В Московской области с 19 июля заработает «Школа грантов» – платформа-акселератор, не имеющая аналогов в России, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Проект призван помочь молодежи сформулировать и претворить в жизнь свои творческие и социально значимые проекты на соискание грантового финансирования. Школа создана по инициативе ГУСК. Ее основная цель – поддержка активных молодых людей в Подмосковье.

В рамках «Школы грантов» пройдут образовательные онлайн-курсы под руководством экспертов в области оценки грантовых проектов, инвесторов и профессоров вузов.

Каждый слушатель за 3 недели работы платформы сможет освоить азы социального проектирования, получить индивидуальные консультации от специалистов, а также прокачать навыки создания своего проекта от идеи до воплощения в жизнь.

На базе школы будут реализованы программы наставничества и оценки менторов из Росмолодежи, инноцентра «Сколково», Фонда президентских грантов и частных программ по инвестиционному участию в стартапах. Они помогут научиться формировать заявки на финансирование и защищать свои идеи перед экспертами.

Стать слушателем «Школы грантов» очень просто: нужно зарегистрироваться на сайте школагрантовмо.рф и разместить там свой проект в свободной форме. После необходимо пройти онлайн-обучение у ведущих спикеров и получить экспертную оценку своей идеи в прямом общении с наставником.

По итогам обучения 50 лучших проектов презентуют министру правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерине Швелидзе и потенциальным инвесторам.

Кроме того, участники и финалисты получат сертификаты о прохождении образовательной программы, рецензии и рекомендации. Финалисты получат письма поддержки своих проектов.