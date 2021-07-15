РИАМО - 15 июл. За 5 лет зарплата учителей в Подмосковье выросла на 18%, для работников образования постарались создать максимально комфортные условия, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов отметил, что одна из задач, стоявших перед депутатами VI созыва, – это поддержка работников образования.

«Наш регион активно развивается, строятся новые школы и детские сады, но без педагогов все это не имеет смысла, поэтому мы постарались создать максимально комфортные условия для работников образования. Имею в виду как повышение зарплат, выплат и надбавок, так и обеспечение жильем», – сказал Игорь Брынцалов.

Средняя зарплата работников дошкольных учреждений выросла на 17%, а образовательных учреждений – на 18%.

С 2016 года каждый молодой педагог, трудоустраивающийся в Московской области сразу после окончания учебного заведения, получает «подъемные» в размере 150 тыс. рублей. Деньги выплачивают в два этапа: 50 тыс. – в первый год работы, 100 тыс. – в конце второго года.

Около 3 тыс. молодых учителей уже получили такую выплату. На 2021 год предусмотрено 12,2 млн рублей.

С 2017 года каждый учитель, подготовивший стобалльников на ЕГЭ, получает единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Ее получили уже 1 579 человек.

С сентября 2020 года 35 тыс. классных руководителей получают надбавку в размере 11 тыс. (5 тыс. – федеральная выплата, 6 тыс. – региональная – она выплачивалась с 2018 года).

В 2020 году во время пандемии коронавируса депутаты Мособлдумы увеличили в 1,5 раза стоимость часа работы тех, кто привлекался к проведению ГИА.

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