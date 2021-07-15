РИАМО - 15 июл. Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития запустил сервис, в рамках которого работодатели смогут проверить корректность данных о вакцинированных сотрудниках, сообщает ТАСС.

В срок до 15 июля 60% работников организаций Москвы из сферы торговли, общепита, фитнеса, транспорта и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. Прививку вторым компонентом нужно сделать до 15 августа. Предприниматели обязаны подавать сведения о привитых сотрудниках на портал mos.ru.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, сегодня истекает срок подачи данных по первому компоненту вакцины.

По его словам, предприниматели часто заявляют, что после загрузки данных на mos.ru доля вакцинированных сотрудников отображается некорректно. Появляется уведомление о несоответствии заявленной численности работников сведениям государственных информационных систем.

«Чтобы помочь предпринимателям, на сайте Московского инновационного кластера мы открыли сервис, где можно проверить данные и подать все необходимые сведения о численности и статистические формы подтверждения (РСВ-1, П-4)», — заявил Фурсин.

Нужно пройти по ссылке из личного кабинета mos.ru на платформу i.moscow. Заявка будет рассмотрена в течение 3 дней. По результатам проверки придет письмо на электронную почту.

Ранее в оперштабе столицы сообщали, что вакцинацию от коронавируса уже прошли 74% сотрудников московского транспорта. Среди них — машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры и другие сотрудники.

В городе масса возможностей сделать прививку: открыто более 300 прививочных точек.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве запустили сервис для проверки данных о привитых сотрудниках. До 15 июля первым компонентом должны быть вакцинированы 60% сотрудников предприятий сферы услуг.

- 1 876 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умер 21 человек.

- Большая часть депутатов Мосгордумы привилась от Covid‑19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса.

- 74% сотрудников транспорта Москвы сделали прививку от Covid‑19. Вакцинацию прошли сотрудники и руководители предприятий транспортного комплекса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — отметил Песков.

- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.

- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.

- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.

- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.

- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.