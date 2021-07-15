РИАМО - 15 июл. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище и совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины на западе столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации следствия, ночью 15 июля подозреваемый через окно проник в квартиру, расположенную на 1 этаже жилого дома по улице Пржевальского. После этого он напал на спящую женщину, избил ее, совершил иные действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать. Последнее ему не удалось, так как женщина оказала активное сопротивление.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия) и ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

Следователи столичного Следственного комитета, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское и УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в короткий срок задержали подозреваемого 2000 года рождения.

Мужчину доставили в подразделение ведомства для проверки его причастности к преступлению. Расследование продолжается.