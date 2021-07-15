РИАМО - 15 июл. ПАО «Россети Московский регион» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей за нарушение правил техприсоединения, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

В управление обратилась жительница Солнечногорска. Она пожаловалась на несоблюдение обществом правил технологического присоединения, выразившееся в неразмещении в личном кабинете потребителя нужных документов.

Расследование показало, что были нарушены правила технологического присоединения.

ПАО «Россети Московский регион» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.