РИАМО - 15 июл. На заседании комитета Мособлдумы депутаты обсудили единые критерии установления зон запретов и ограничений продажи алкогольной продукции. Сейчас единого стандарта в Подмосковье нет, сообщает пресс-служба регионального парламента.
К обсуждению присоединились представители Минсельхоза, органов МСУ и бизнеса.
Председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян рассказал, что по данным мониторинга, на территории региона каждый городской округ принимает свои требования и постановления относительно ФЗ №171.
Получается, что бизнес узнает о том, что точка попала в «красную зону», только во время подачи документов на лицензию.
«И, если вдруг придет отказ, вернуть оплаченную госпошлину не получится. А это ощутимая для бизнеса сумма – в среднем 195 тыс. рублей», – добавил председатель комитета.
Участники заседания пришли к заключению, что необходимо создать единые требования и разместить их в открытом доступе.
Это, по словам Керселяна, позволит снизить бюрократическую нагрузку на бизнес, а также уменьшить долю отказов в получении лицензий на продажу алкогольной продукции и снизить потери предпринимателями денежных средств.
Только за оплаченные акцизы в 2020 году в бюджет области поступило 5,2 млрд рублей, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Мороз.
В настоящее время в регионе работают 10 784 точки, торгующие алкогольной продукцией. Лицензию имеют 3 297 юридических лиц, осуществляющих деятельность в 9 291 магазине и 1 577 предприятиях общественного питания.
До конца месяца городские округа могут внести предложения по этому вопросу. Затем комитет Мособлдумы начнет работу над внесением изменений в профильный закон.
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