РИАМО - 15 июл. На заседании комитета Мособлдумы депутаты обсудили единые критерии установления зон запретов и ограничений продажи алкогольной продукции. Сейчас единого стандарта в Подмосковье нет, сообщает пресс-служба регионального парламента.

К обсуждению присоединились представители Минсельхоза, органов МСУ и бизнеса.

Председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян рассказал, что по данным мониторинга, на территории региона каждый городской округ принимает свои требования и постановления относительно ФЗ №171.

«Например, в одном (городском округе – ред.) продавать алкоголь можно через 100 м от учреждений здравоохранения, а в другом – через 50 м, а где-то – через 20 м. Также разнятся требования в городе и сельской местности. Но проблема в том, что во многих городских округах эта информация недоступна для предпринимателей», – пояснил Керселян.

Получается, что бизнес узнает о том, что точка попала в «красную зону», только во время подачи документов на лицензию.

«И, если вдруг придет отказ, вернуть оплаченную госпошлину не получится. А это ощутимая для бизнеса сумма – в среднем 195 тыс. рублей», – добавил председатель комитета.

Участники заседания пришли к заключению, что необходимо создать единые требования и разместить их в открытом доступе.

Это, по словам Керселяна, позволит снизить бюрократическую нагрузку на бизнес, а также уменьшить долю отказов в получении лицензий на продажу алкогольной продукции и снизить потери предпринимателями денежных средств.

Только за оплаченные акцизы в 2020 году в бюджет области поступило 5,2 млрд рублей, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Мороз.

В настоящее время в регионе работают 10 784 точки, торгующие алкогольной продукцией. Лицензию имеют 3 297 юридических лиц, осуществляющих деятельность в 9 291 магазине и 1 577 предприятиях общественного питания.

До конца месяца городские округа могут внести предложения по этому вопросу. Затем комитет Мособлдумы начнет работу над внесением изменений в профильный закон.