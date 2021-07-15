РИАМО - 15 июл. С 17 июля по 8 августа закроют участок Сокольнической линии метро от станции «Спортивная» до «Тропарево». Для того, чтобы пассажиры смогли добраться к ближайшим станциям, изменится схема движения в прилегающих районах, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Ограничения введут в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.

На указанном участке в пик в метро заходят 11 тыс. человек. А общее число пассажиров этого отрезка пути оценивается в 20 тыс. человек. Для них запустят компенсационные автобусы, но справиться с таким потоком людей им будет сложно. Пассажирам рекомендуют выбирать МЦК, Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии. Добраться до них можно будет на регулярных автобусных маршрутах.

Для беспрепятственного движения автобусов на участке ТТК (от съезда с моста Лужники до съезда на ул. Хамовнический Вал) и на участке Теплостанского пр-да (от ул. Академика Варги до Ленинского просп.) появятся временные выделенные полосы.

Ряд съездов с Лужнецкого моста, Ленинского и Комсомольского проспекта, а также выездов на пр-т Вернадского и другие участки столичных дорог перекроют.

На проезде от пр-та Вернадского до ул. Семенова-Тян-Шанского и на участке Теплостанского проезда (от Ленинского просп. до ул. Академика Варги) движение временно будет односторонним.

Информацию об ограничениях разместят на дорожных табло. Сотрудники ЦОДД просят жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты, не мешать работе городского транспорта и по возможности не совершать поездок в зону перекрытий.

За обстановкой в районе закрытого участка линии метро будет следить из Ситуационного центра, а на дорогах — дежурить экипажи патруля ЦОДД. При необходимости могут вводиться дополнительные ограничения.