РИАМО - 15 июл. В столице до полуночи четверга ожидаются сильный ливень, гроза с порывами ветра до 18 м/с, местами – град, поэтому горожанам рекомендуется соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Непогоду лучше переждать в здании, при этом не стоит подходить к окнам. Находясь на улице, следует защищать голову подручными средствами.

Не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки. Если сильный дождь с градом застал в автомобиле, нужно остановиться, заглушить двигатель, плотно закрыть окна и двери, а также включить аварийные огни.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, также они повышают шанс образования пробок и аварий. При необходимости нужно звонить по телефону 101 или 112.

Долгожданная прохлада: когда спадет жара в Московском регионе>>