РИАМО - 15 июл. В четверг на Москву обрушился мощный грозовой ливень со шквалистым ветром. За 12 часов выпало 1/5 месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 16 мм, на Балчуге — 6 мм, в Тушино — 19 мм, что составляет 20% от положенного лимита самого влажного месяца в году – июля (94 мм)», — написал синоптик в Instagram.

По его словам, в Подмосковье больше всего ливней выпало в Новом Иерусалиме (15 мм), Долгопрудном (29 мм) и Дмитрове (31 мм). Это уже почти 1/3 месячной нормы. При этом порывы ветра достигали 12-17 м/с.

Тишковец отметил, что в ближайшие сутки сохранится 30-градусная жара, а существенных осадков не ожидается.

«Однако в начале следующей недели с приближением холодного атмосферного фронта вновь зарядят интенсивные ливни и грозы», — добавил специалист.

За понедельник и вторник может выпасть до 15-20 мм осадков, заключил Тишковец.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве после дождя температура воздуха местами понизилась на 10 градусов. Это лишило погоду возможности установить новый температурный рекорд по жаре. Предыдущий был в 1951 году.

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