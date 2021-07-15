РИАМО - 15 июл. В четверг на Москву обрушился мощный грозовой ливень со шквалистым ветром. За 12 часов выпало 1/5 месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в Подмосковье больше всего ливней выпало в Новом Иерусалиме (15 мм), Долгопрудном (29 мм) и Дмитрове (31 мм). Это уже почти 1/3 месячной нормы. При этом порывы ветра достигали 12-17 м/с.
Тишковец отметил, что в ближайшие сутки сохранится 30-градусная жара, а существенных осадков не ожидается.
За понедельник и вторник может выпасть до 15-20 мм осадков, заключил Тишковец.
Ранее синоптики сообщали, что в Москве после дождя температура воздуха местами понизилась на 10 градусов. Это лишило погоду возможности установить новый температурный рекорд по жаре. Предыдущий был в 1951 году.
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