РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Автомобиль столкнулся с велосипедистом на улице Чистова в Подольске, в результате ДТП пострадал ребенок, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

По предварительным данным, 14 июля в 19:12 на улице Чистова у дома 1/28 произошло столкновение легкового автомобиля с велосипедистом. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок, находившийся в качестве пассажира велосипеда, получил травмы, ему оказали помощь медики.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.