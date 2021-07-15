РИАМО - 15 июл. Министерство юстиции России внесло 8 журналистов в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, сообщает Газета.ru.

В реестр попали Максим Глинкин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова и Елизавета Маетная. Кроме того, в список включены главред издания «Проект» Роман Баданин и главный редактор «Открытых Медиа» Юлия Ярош.

Ведомство также включило в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, некоммерческую организацию «Институт права и публичной политики».

В министерстве не уточнили, что является причиной этого решения.

Согласно текущему законодательству, организациям, которые признаны нежелательными, запрещено вести деятельность на территории России.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов интернет-издание «Медуза».