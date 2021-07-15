РИАМО - 15 июл. Московский метрополитен продолжает работать в штатном режиме. Дождь, прошедший в столице, не повлиял на его работу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Погодные условия не отразились на работе основных устройств. Поезда продолжают движение в соответствии с установленным графиком.

Подтоплений нет ни на станциях, ни на других объектах инфраструктуры столичной подземки.

Специалисты Единого диспетчерского центра метрополитена продолжают отслеживать ситуацию в онлайн-режиме, чтобы ливень не приводил к сбоям, особенно на открытых участках.

Городские службы также мониторят ситуацию в городе и оперативно реагируют на все поступающие заявки.