РИАМО - 15 июл. В Подмосковье на сегодняшний день установлено более 314 камер видеонаблюдения за ходом работ по капитальному ремонту жилых домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам министра ЖКХ региона Антона Велиховского, установка видеокамер является обязательным условием для всех подрядных организаций Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов для производства работ по капремонту кровель и фасадов.

На сегодняшний день видеонаблюдение — это важное средство визуализации контроля для общественности. Любой желающий может следить за всеми этапами работ через интернет из любой точки мира.

Видеонаблюдение позволяет не только вывести на новый уровень общественный контроль за программой, но и помогает руководителям проектов Центра управления проектами фонда следить за ходом работ, контролировать соблюдение сроков и предотвращать нарушения при производстве работ из офиса на видеостене, куда транслируется изображение со всех объектов в режиме онлайн.

«Жители Подмосковья уже оценили эффективность данной инициативы. Сервисом активно пользуются жители и председатели советов домов. Фиксировать нарушения стало гораздо легче, а все недочеты устраняются в считанное время», — заявил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Данная опция абсолютно бесплатная и не требует никаких затрат для жителей многоквартирных домов. Ознакомиться с перечнем адресов, на которых установлены камеры, можно на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области по ссылке.

В Московской области реализуется самая масштабная в РФ программа по капитальному ремонту. В нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года.