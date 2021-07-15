РИАМО - 15 июл. В двух городских округах Подмосковья за прошедшие сутки не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом. Заразившихся не зафиксировали в Молодежном и Рошале, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

По одному случаю инфекции зафиксировано в Красноармейске, Протвине, Звездном городке и Талдомском городском округе.

По два заболевших зарегистрировали во Власихе и Лотошине, по 3 – в Бронницах, Дубне и Шаховской, 8 – в Шатуре, по 9 – в Серебряных прудах, Егорьевске и Электрогорске, по 11 – в Лосино-Петровском, Лыткарине, Павловском Посаде и Пущине.

В Черноголовке и Фрязине выявили по 12 случаев, в Озерах – 13, по 15 – в Кашире, Волоколамском округе, Ивантеевке, Краснознаменске и Дзержинском, 18 – в Можайском округе, 19 – в Истре, по 21 – в Луховицах и Ступине, 25 – в Клину, по 28 – в Серпухове и Реутове, 31 – в Чехове, 32 – в Зарайске, по 34 – в Коломне, Лобне и Котельниках, 35 – в Жуковском.

37 заболевших зафиксировали в Орехово-Зуевском округе, по 39 – в Наро-Фоминском округе и Домодедове, 41 – в Электростали, 42 – в Воскресенске, 47 – в Рузском округе, 52 – в Солнечногорске, по 53 – в Дмитрове и Ленинском округе, 70 – в Подольске, 77 – в Щелкове, 78 – в Королеве, 81 – в Раменском округе, 82 – в Богородском округе, 94 – в Долгопрудном.

По 103 случая выявлено в Мытищах и Химках, 114 – в Люберцах, 115 – в Одинцовском округе. Больше всего случаев было выявлено в Балашихе (131), Красногорске (133), Сергиево-Посадском округе (145) и Пушкине (147).

Всего за сутки зарегистрировано 2 444 заболевших. На данный момент на территории Подмосковья выявлено 352 475 случаев заболевания Covid‑19. Всего за пандемию скончались 6 818 человек, выздоровели и выписались 283 330 пациентов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от коронавируса эффективна от тяжелых осложнений заболевания. После вакцинации заболели не более 2,5% привившихся.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- В Москве запустили сервис для проверки данных о привитых сотрудниках. До 15 июля первым компонентом должны быть вакцинированы 60% сотрудников предприятий сферы услуг.

- 1 876 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умер 21 человек.

- Большая часть депутатов Мосгордумы привилась от Covid‑19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса.

- 74% сотрудников транспорта Москвы сделали прививку от Covid‑19. Вакцинацию прошли сотрудники и руководители предприятий транспортного комплекса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Песков: Взаимное признание вакцин ЕС и РФ стоит на повестке дня:

«Тема взаимного признания вакцин — это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — отметил Песков.

- Московский клуб Cinema Bar Хауз могут закрыть за нарушение Covid‑мер. В заведении грубо нарушались требования социального дистанцирования.

- 101 пациент скончался от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии выздоровели 1 258 361, всего было выявлено 1 448 835 инфицированных.

- Более 60% москвичей на надомном обслуживании вакцинировали против Covid‑19. Кампания по вакцинации граждан на надомном обслуживании идет в Москве с 13 апреля.

- За сутки в России зарегистрировали 25 293 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 444 больных. В Москве - 5 237.

- Проверки обязательной вакцинации сотрудников от Covid‑19 начнутся в Москве в четверг. Штрафы за нарушения составят от 30 до 300 тыс., а для крупных предприятий до 1 млн рублей.

- В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Если работник не хочет привиться, то компания запрашивает у него письменный отказ, затем оформляет приказ об отстранении без сохранения заработной платы по ч. 3 ст. 76 ТК РФ.