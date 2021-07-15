РИАМО - 15 июл. По статистике за 2020 год, наиболее популярный возраст вступления в брак у жительниц Подмосковья составляет 25 лет, у мужской части населения региона — 29 лет, сообщает Мосстат.

В 2020 году в Московской области проживали 5,1 млн жителей в возрасте 16 лет и старше, в том числе 2,8 млн женщин и 2,3 млн мужчин. В зарегистрированном браке состояли 45 792 пары. Впервые вступили в брак 28,3 тыс. мужчин и 27,1 тыс. женщин.

В прошлом году наиболее частый возраст вступления в брак у женщин — 25 лет (2372 девушки, или 5,2% от численности всех заключенных браков в 2020 году). В возрасте моложе 20 лет вышли замуж 1772 девушки, этот показатель уменьшился на 305 человек относительно 2019 года.

В возрасте 60 лет и старше вступили в брак 925 женщин (2% от численности всех женщин, вступивших в брак в 2020 году), из них 65 женщин — впервые. До своего совершеннолетия вступили в брак 120 женщин.

У мужчин в прошлом году наиболее популярным возрастом вступления в брак стало 29 лет (5% от численности женившихся мужчин в 2020 году). По сравнению с 2019 годом число молодых людей младше 20 лет, вступивших в брак, уменьшилось в 6,3 раза.

В возрасте 60 лет и старше вступили в брак 1604 мужчины (3,5%), из них 107 мужчин вступили в брак впервые. 14 молодых человек решили узаконить отношения, не дожидаясь своего совершеннолетия.

Наиболее частый возраст расторжения брака как у мужчин, так и у женщин составил 33 года.