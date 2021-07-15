РИАМО - 15 июл. Российский музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет от последствий коронавируса. Пользователи в соцсетях вспомнили его творчество и самые знаковые роли в кино.

Мамонов — поистине легендарный советский и российский рок-музыкант, основатель и солист группы «Звуки Му». Также он снимался во множестве кинолент, самыми известными из которых стали «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Шапито-шоу», «Остров» и «Царь».

«Невероятно яркий, неординарный и не похожий ни на кого человек. Гениальный актер и музыкант. Он принадлежал к тому редкому типу людей, которых «увидишь раз — запомнишь на всю жизнь». Его регалии можно перечислять бесконечно. Невосполнимая утрата», — написал в Instagram пользователь Anton Warshawsky.

Пользователь syastrzhembskiy отметил, что цитаты Мамонова стали классикой. Он привел одну из них: «Зачем мы живем? Долгие годы я никак не отвечал на этот вопрос — бегал мимо. Был под кайфом, пил, дрался, твердил: «Я главный». А подлинный смысл жизни — любить. Это значит жертвовать, а жертвовать — это отдавать».

«Не стало Петра Николаевича Мамонова. Я стала слушать его совсем недавно, он стал для меня проводником к Богу. Послушать, как он говорит о Боге, как он пришел к нему, как просто и как сложно человеку идти к истине. Я не знаю, как говорить, я только начала этот путь, и именно Мамонов указал мне его», — написала «ВКонтакте» Светлана Булгакова.

Она также подчеркнула, что роли Мамонова в фильмах режиссера Павла Лунгина уникальны.

«Умер Петр Мамонов. Спасибо за сильный фильм «Царь»! Светлая память!» — добавил пользователь Twitter @mystrangeaddi15.

Мамонов боролся с коронавирусом около месяца. Он был госпитализирован в ГКБ №40 в Коммунарке, там его ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Постепенно состояние артиста ухудшалось. В последние сутки у него, по данным СМИ, стали отказывать почки. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое с отрицательной динамикой.