РИАМО - 15 июл. Российский и советский актер, режиссер театра и кино Владимир Машков назвал смерть музыканта и актера Петра Мамонова большой бедой.

Машков заявил, что Мамонов был очень светлым человеком.

«У меня шок. Это большая беда… Мы следили, болели за него. Я уверен, его очень светло там встретят, очень светлый был человек», – сказал режиссер в эфире радио Sputnik.

Сообщение о смерти основателя рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов появилось в четверг на его официальной странице на Facebook.

Ранее его доставили в Коммунарке в тяжелом состоянии, а 5 дней назад состояние артиста ухудшилось, став крайне тяжелым.