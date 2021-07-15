РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июл. Онкологи Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) клинической больницы «Медси» в Отрадном подмосковного Красногорска провели выездную диспансеризацию в больнице соседнего горокруга Истра, сообщили в пресс-службе группы компаний «Медси».

Более 60 пациентов прошли диспансеризацию у специалистов «Медси» на базе Истринской больницы в четверг. Приемы вели руководитель центра, врач-хирург, онколог Олеся Артемьева, кандидат медицинских наук, онколог-хирург Илья Асиновсков, врач-онколог ЦАОП Анастасия Косякова.

Обследования проводились по профилю онкология с целью выявления злокачественных новообразований молочных желез, кожи, эндокринной системы. Диспансеризацию у ведущих специалистов «Медси» могли пройти пациенты с подозрениями на первичное заболевание или те, кто хотел бы проконсультироваться на предмет текущей ситуации по своему онкозаболеванию.

Заместитель медицинского директора по онкологии ГК «Медси» Ольга Аникеева сообщила, что с момента создания центра амбулаторной онкологической помощи «Медси» в Отрадном в октябре 2020 года, в него обратились более 500 жителей Истры. Это наибольшая доля от всех пациентов Московской области. Поэтому именно данный округ был выбран в числе первых для проведения выездных диспансеризаций специалистов «Медси».

Обследования проходят в рамках работы центра онкологической помощи «Медси» в Отрадном и программы «Онконастороженность», направленной на раннее выявление онкологических заболеваний. Центр оказывает медицинскую помощь в рамках программы ОМС. Здесь пациенты могут получить качественную, быструю диагностику с ранее выявленным онкозаболеванием, а также при подозрении на него. Главная задача создания ЦАОПов - обеспечение населения России своевременной онкологической медпомощью в соответствии с целями федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

По итогам выездной диспансеризации истринцы направлены на дополнительное обследование и дальнейшее лечение в рамках программы ОМС в стационар клинической больницы «Медси» в Отрадном, оказывающий специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь больным с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями.

Аникеева подчеркнула, что такие выездные диспансеризации будут проводиться в разных городах Московской области регулярно – два раза в месяц. Следующие пройдут в Дедовске, Шаховской, Волоколамске и Щелкове.