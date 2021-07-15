РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В июле для юных жителей Люберец организуют более 100 онлайн-экскурсий, мастер-классов, лекций и концертов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Во Дворце детского (юношеского) творчества и центре социально-трудовой адаптации и профориентации для детей на безвозмездной основе организованы оздоровительные площадки, а также досуговые онлайн-площадки. Все это позволит разнообразить времяпрепровождение ребенка, раскрыть его творческий потенциал и провести время за игровыми занятиями, не выходя из дома. Детям будут доступны более 100 онлайн-мероприятий.

Информация об онлайн-активностях размещена в виде ссылок на сайтах данных учреждений и в социальных сетях.

В июле также организован отдых детей в лагерях. 105 детей, оставшихся без попечения родителей, отправились в оздоровительный лагерь в Крыму. Здесь предусмотрена и смена в августе. В подмосковном лагере на территории Пушкинского городского округа отдохнут 47 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В июле и августе в течение 11 дней в «Лагере настоящих героев», расположенном в парке «Патриот», отдохнут 63 юнармейца. Еще 132 школьника 8-10 классов будут направлены в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» парка «Патриот».