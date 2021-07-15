РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В поселке Томилино городского округа Люберцы начались работы по очистке пруда на улице Кантемира, сообщает территориальное управление Томилино-Октябрьский администрации муниципалитета.

В рамках программы губернатора Московской области по очистке водоемов с 15 июля начались работы по очистке пруда в поселке Томилино на улице Кантемира. Выполнена опиловка деревьев, удалены поросли и камыш.

Во время очистки пруда из водоема также извлекут крупногабаритные предметы, топляк. Уберут бытовой мусор и ликвидируют прочие источники загрязнения.

Всего в течение трех лет по губернаторской программе в Подмосковье расчистят 100 водоемов.

С 2012 года в Московской области было расчищено и реабилитировано 10 участков рек протяженностью 60 км. В течение двух ближайших лет предстоит очистить 25 км реки Клязьмы в Пушкинском округе, Королеве и Мытищах, 7 км реки Воймеги в Шатуре, а также участок Малаховского озера в Люберцах.