РИАМО - 15 июл. ГБУ Московской области «МОБТИ» усиливает свое присутствие в регионе, в четверг открылись 14 новых дополнительных консультационных центров при МФЦ, сообщает пресс-служба Московского областного бюро технической инвентаризации.

Жителям будет проще получить услуги БТИ. Начали работу консультационные центры в Воскресенске, Истре, Кашире, Королеве, Красногорске, Куровском, Луховицах, Мытищах, Наро-Фоминске, Орехово-Зуевском и Раменском округах, Серпухове, Чехове и Шаховской.

Специалисты предлагают свыше 70 услуг. Зачастую гражданам сложно в них разобраться и определить, какую услугу необходимо заказать, чтобы зарегистрировать недвижимость или разделить земельный участок, подвести газ к дому, легализовать дачные постройки, колодцы и скважины, а также воспользоваться дачной или гаражной амнистией.

«В настоящее время в нашем учреждении идет процесс реорганизации и оптимизации. МОБТИ меняется вместе со всем миром – улучшается сервис, расширяется перечень услуг, внедряется цифровизация. Уже сейчас практически все наши услуги можно заказать онлайн или даже по телефону горячей линии, где специалист вас бесплатно проконсультирует, подробно расскажет и поможет с выбором», – сказал генеральный директор ГБУ Московской области «МОБТИ» Валерий Ломакин.

Он отметил, что задача специалистов – сделать процедуру получения всех документов от БТИ максимально быстрым и удобным. Стандарт оказания современных услуг, используя современные технологии – это прежде всего комфорт и безопасность.